Omicidio Sacchi, Luca e Anastasia insieme in un video su Instagram

Anastasia Kylemnyk e Luca Sacchi, insieme, in una camera: lui con una bottiglia di acqua in testa e lei che la calcia con un gesto atletico. Una scritta in russo nella descrizione delle immagini, che ironizza probabilmente sulla gelosia di coppia. È il video che ritrae Luca e la sua ragazza prima della drammatica sera del 23 ottobre, in cui il giovane è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca.

Il video che ha iniziato a diffondersi in rete risale a circa un anno e mezzo fa. A oggi, la coppia è diventata tristemente nota per il giallo che circonda la morte di Sacchi, sulla quale sta indagando la Procura di Roma. Al momento, a essere arrestati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino.

Tra gli elementi che non tornano è proprio il ruolo di Anastasia, il suo ruolo nella vicenda sembra complicarsi sempre di più. La Procura intende convocare ancora una volta la ragazza per riascoltare la sua testimonianza. Ci sono probabilità che Anastasia si sieda davanti alla pm Nadia Plastina affiancata da un avvocato: quindi, da indagata.

Video: Vista / Alexander Jakhnagiev