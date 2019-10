Netflix, arriva il trailer italiano della seconda stagione di The End of the F***ing World – Video

Dopo quasi due anni di pausa, torna The End of the F***ing World. La serie tv, una dramedy irriverente e a tratti realmente angosciante, porterà la narrativa oltre il termine fissato dalla fonte, il fumetto omonimo scritto e disegnato da Charles Forsman.

Rivedremo sicuramente Alyssa (Jessica Barden), alle prese con le costrizioni della normalità e addirittura l’abito bianco, e conosceremo Bonnie (Naomi Ackie) un personaggio inedito che sembra essere particolarmente interessata alle sorti di Alyssa.

Ma la questione veramente in sospeso è la sorte del copratogonista della serie, James (Alex Lawtherne), che abbiamo lasciato ferito a morte su una spiagga nel precedente finale di stagione. Il fumetto suggerisce la sua scomparsa nelle ultimissime pagine di racconto, per cui la serie Netflix si muoverà in territori completamente nuovi.

Le nuove puntate saranno disponibili in streaming a partire dal 5 novembre.

