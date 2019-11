Ema 2019, Mahmood vince il Best Italian Act: è il migliore tra gli artisti italiani

Incetta di premi per Shawn Mendes e Billie Eilish. Ma anche premi per le ormai vecchie glorie del rock

Continua l’ascesa di Mahmood. Il cantante milanese, dopo la vittoria del Festival di Sanremo e il secondo posto conquistato all’Eurovision Song Contest, ha vinto il premio come Best Italian Act agli Mtv Music Awards 2019, imponendosi su Coez, Salmo, Elettra Lamborghini e Elodie.

Lo show di premiazione, condotto dall’attrice Becky G, si è tenuto al Fibes Conference and Exhibition Center di Siviglia. Tra gli altri vincitori spiccano Bad Guy di Billie Eilish che ha vinto la categoria migliore canzone (ma anche il premio come miglior artista emergente), Nicki Minaj come miglior cantante hip hop, e Taylor Swift che che ha vinto il premio per il miglior video.

A loro si aggiungono Martin Garrix come miglior artista di musica elettronica, Shawn Mendes come miglior artista e Halsey che ha vinto il premio come miglior artista pop. Tra le vecchie glorie spicca la vittoria del Rock Icon Award di Liam Gallagher, quella di miglior artista rock vinto dai Green Day e quella del miglior live vinto dai Muse per il loro concerto a Bilbao.

Our #MTVEMA Rock Icon, @liamgallagher gave us alllll the feels and MORE with this biblical performance!!! 😭💘 pic.twitter.com/rIlKJi54bK — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2019

