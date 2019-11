Olanda, salvate 25 persone chiuse in un container frigo: il cargo stava salpando per la Gran Bretagna

È il terzo ritrovamento di questo tipo in un mese

Almeno 25 persone sono state trovate in un camion frigo imbarcato su una nave che dai Paesi Bassi stava per salpare verso la Gran Bretagna. Pare che l’imbarcazione sia stata fermata nella città di Vlaardingen. Al momento non si hanno notizie dei passeggeri ma pare siano tutti vivi e sono state viste arrivare varie ambulanze sul posto.

Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, la scoperta è stata effettuata dall’equipaggio poco dopo la partenza dell’imbarcazione. È la terza volta che vengono ritrovati migranti in camion refrigerati. Il 4 novembre, la polizia greca ha trovato 41 uomini e ragazzi in un camion frigo, a pochi giorni dalla tragedia nell’Essex, dove erano morti 39 migranti che tentavano di viaggiare in condizioni simili.

