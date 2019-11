Naufragio davanti a Lampedusa: un barcone con migranti a bordo si rovescia – In aggiornamento

Una barca con a bordo alcune decine di migranti ha fatto naufragio a un miglio dall’Isola dei Conigli, davanti alla costa di Lampedusa. Diverse motovedette sono partite dal porto verso il luogo del naufragio: si temono vittime.

La barca è di circa dieci metri. Sono in corso le operazioni di salvataggio dei naufraghi. Sarebbero 143 quelli già messi in salvo, mentre i soccorritori parlano di due corpi che galleggiano nel mare in tempesta. Ma non c’è una conferma ufficiale.

Le ricerche continuano anche con un aereo della missione Frontex. La segnalazione era partita da una persona che questo pomeriggio aveva segnalato alla Guardia Costiera di avere avvistato un barcone in difficoltà.

Leggi anche: