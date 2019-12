Malta, manifestazioni per chiedere le dimissioni del premier Muscat

Al via nuove manifestazioni fuori dal parlamento maltese per chiedere le dimissioni immediate di Joseph Muscat, il premier isolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. Secondo il quotidiano Times of Malta, il premier dovrebbe rimanere in carica fino all’8 gennaio 2020.

TODAY students meet at 3:15pm near Triton Fountain.



Protest at 4pm outside parliament.#DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne pic.twitter.com/CEs1bLrWId — Megan Mallia (@meg_mallia) December 1, 2019

La manifestazione

La manifestazione organizzata dai gruppi Repubblika, Occupy Justice e Manuel Delia, è iniziata a metà pomeriggio di oggi, 1 dicembre. E’ l’ultima in una serie di cortei che hanno avuto luogo sull’isola dopo l’arresto di Yorgen Fenech, l’imprenditore proprietario del fondo di investimenti “17-Black” su cui indagava Caruana-Galizia, dieci giorni fa.

Parlando dopo l’incriminazione del miliardario Yorgen Fenech, la sorella di ​Daphne Caruana Galizia, Corinne Vella – oggi in piazza alla testa del corteo – è tornata a chiedere a nome di tutta la famiglia le dimissioni immediate del premier maltese Joseph Muscat. «Ora noi ci aspettiamo che il primo ministro lasci l’ufficio ed il parlamento con effetto immediato per permettere una libera e piena indagine sull’assassinio di Daphne», ha dichiarato alla stampa.

Le accuse: Muscat per il momento resiste

Fenech, attualmente sotto custodia della polizia, è stato incriminato per aver concorso nell’omicidio della giornalista. L’imprenditore a sua volta ha accusato il capo di gabinetto del premier Muscat, Keith Schembri, di aver concorso nell’omicidio: un’accusa che fa tremare l’esecutivo maltese e in particolare il premier.

Il 30 novembre era trapelata la notizia della dimissioni imminenti dello stesso premier, ma Muscat sembra intenzionato a resistere fino al prossimo 8 gennaio, quando i laburisti maltesi dovrebbero avviare le procedure per scegliere un nuovo capo del partito.

In una riunione avvenuta oggi il partito avrebbe confermato la fiducia a Muscat. Anche Chris Cardona, il ministro accusato in una lettera di essere il mandante dell’omicidio della giornalista (considerata da molti un tentativo di sviare l’attenzione degli investigatori) sarebbe stato reinsediato dopo l’autosospensione.

