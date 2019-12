Migranti, barcone con 94 persone a bordo in pericolo in acque maltesi. Alarm Phone: «Speriamo i soccorsi arrivino presto»

Un’imbarcazione con 94 persone a bordo si trova in grande difficoltà, in acque Sar maltesi. È l’allarme lanciato dalla Ong Alarm Phone, la piattaforma di assistenza che mette a disposizione un numero di telefono per aiutare i migranti a traversare il Mediterraneo.

This morning we were alerted by a boat in distress in the Maltese SAR zone, with 94 people on board. We immediately tried to alert the responsible authority in #Malta, but they are not answering. RCCs must comply with their international obligations & not delay rescue operations! pic.twitter.com/73oYfEUXn1