La Tosca è la prima della Scala più vista in tv: record con 2,8 milioni di telespettatori – Il video

La prima della Scala è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Se al teatro sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri Lamorgese, Franceschini e Spadafora, oltre al sindaco di Milano Beppe Sala e alla senatrice a vita Liliana Segre, in tv si sono collegati in 2 milioni e 850 mila spettatori. Lo share su Rai 1 è volato al 15%: la Tosca, di Giacomo Puccini, è stata la prima della Scala in assoluto più vista in tv.

Curata da Rai Cultura, è stata molto apprezzata dal grande pubblico: 800 mila spettatori in più dell’Attila di Verdi dello scorso anno e anche della Madama Butterfly di tre anni fa che fu vista da 2 milioni e 644 mila persone.

La presentazione dell’opera, prima dell’inizio, ha registato un ottimo risultato: 1 milione 947 mila spettatori e uno share del 14,2%.

