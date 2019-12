Popolare Bari, alle 21 il Consiglio dei ministri. Conte assicura: «Stasera chiuderemo»

Dopo le tensioni della maggioranza, lo strappo di Italia viva, il nervosismo nel M5s, il decreto per il salvataggio della Banca popolare di Bari approderà questa sera, 15 dicembre, alle ore 21 sul tavolo di Palazzo Chigi.

Il premier Giuseppe Conte, che torna nelle vesti di mediatore, è ottimista. «Stasera chiudiamo. Tuteleremo i risparmiatori, nulla per i banchieri», assicura. «C’è una responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di un territorio. In gioco c’è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza», aggiunge.

Lo scorso venerdì, 13 dicembre, Italia viva aveva criticato il governo sulla convocazione improvvisa del Cdm per varare il decreto per salvare la popolare di Bari, dopo il commissariamento di Bankitalia. Il partito di Renzi poi ha disertato il vertice. Il decreto ha creato nervosismi anche all’interno del M5s.

«Per noi ci sono 2 cose prima di arrivare a un decreto: avere chiarimenti da chi doveva sorvegliare, sapere chi ha prestato dei soldi e a chi», aveva scritto poi su Facebook Luigi Di Maio.

