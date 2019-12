Messico, collisione tra due navi da crociera – Il video

Collisione ieri tra due navi da crociera della Carnival nel porto di Cozumel, in Messico. Lo riportano i media internazionali.

Secondo il portavoce della compagnia Vance Gulliksen, la ‘Glory’ – lunga 290 metri – stava cercando di attraccare quando è «entrata in contatto» con la più piccola ‘Legend’ che era già ormeggiata. Ancora non si hanno particolari sulle cause e non risultano persone ferite.

«Stiamo valutando i danni ma non ci sono problemi che influenzano la navigabilità delle due navi», spiegano dalla Carnival Cruises, definendo l’incidente tra le due navi un’allisione, ovvero quando una nave in movimento entra in collisione con un oggetto stazionario come un’altra nave.

Il ponte della Carnival Glory avrebbe subito dei danni e ci sarebbe un passeggero ferito in maniera non grave. «L’incidente non è stato molto brutto. Sembrava come se una grande onda si fosse infranta sulla nave», dice alla CNN Mary Anne McKinley, passeggera della seconda nave, la Legend.

Video Twitter/Matthew Bruin

