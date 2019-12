Turchia, per la Corte Costituzionale il blocco di Wikipedia viola la libertà di espressione

La Corte Costituzionale della Turchia ha stabilito che la decisione del governo di bloccare l’accesso a Wikipedia all’intero Paese costituisce una violazione della libertà di espressione, aprendo così la strada alla revoca del blocco.

L’autorità turca che si occupa di telecomunicazioni aveva fermato l’accesso all’enciclopedia nell’aprile 2017 a seguito del rifiuto di Wikipedia di rimuovere alcuni articoli in cui si accusava Ankara di aver cooperato con varie organizzazioni terroristiche nei territori siriani. Il blocco dell’enciclopedia è stato attuato in base a una legge varata dal governo di Recep Tayyip Erdogan in nome della «sicurezza nazionale».

Il fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, ha accolto con entusiasmo la sentenza, twittando: «Bentornata Turchia!», mentre Christophe Deloire, segretario generale di Reporters Sans Frontières, ha commentato: «Una sentenza molto positiva in un Paese in cui così tanti giornalisti sono imprigionati in “prigioni visibili”, mentre il pubblico è talvolta imprigionato in “prigioni invisibili” tecnologiche».

Leggi anche: