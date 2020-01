Bibbiano, dietro c’è una rete di pedofili e sacrifici rituali? Titolo ingannevole da siti di disinformazione

Il 22 novembre 2019 il sito Stopcensura.info pubblica un articolo dal titolo «Bibbiano, arrestata confessa: “Dietro c’è rete di pedofili, sacrifici rituali”. Pd vuole insabbiare» ripreso da quello pubblicato dal sito estremista Voxnews.

L’articolo si basa su un servizio di RaiNews24 che dice qualcosa di diverso rispetto al titolo fornito da Voxnews. Infatti, quella della «rete di pedofili» e «riti satanici» era, secondo quanto emerge dagli interrogatori, un’invenzione degli indagati per allontanare i bambini dalle famiglie dalle loro famiglie.

Ecco la trascrizione dal servizio di RaiNews24:

“Esiste una rete di pedofili attivi in provincia di Reggio Emilia che compiono riti satanici, omicidi e cannibalismo rituale. Per questo i minori a rischio vanno allontanati a tutti i costi anche falsificando le relazioni sulle famiglie”. Federica Anghinolfi, responsabile dei servizi sociali di Bibbiano, e Francesco Monopoli si erano inventati questa storia per convincere i loro collaboratori di essere dalla parte giusta. È scritto nei verbali degli ultimi interrogatori degli assistenti sociali. Molti gli elementi in comune con i presunti pedofili della Bassa modenese. La psicoterapeuta Nadia Bolognini, moglie di Claudio Foti, aveva illustrato gli elementi simbolici della setta: il bosco, le maschere, i camionisti e il sangue. Un’organizzazione “potentissima” formata, secondo Monopoli, da magistrati, uomini delle forze dell’ordine e professionisti per cui “era inutile denunciare” anche perché “c’era il rischio di ritorsioni”. A Bibbiano ci credevano davvero, una delle indagate ha ammesso: “Ancora oggi faccio fatica a credere che quello che ci hanno detto sia tutto falso”.