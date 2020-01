Il discorso di Xi Jinping non convince Hong Kong: anche a Capodanno migliaia di persone in marcia per la democrazia – Le immagini

Non è bastato il discorso del capo dello Stato cinese Xi Jinping che ha invocato la pace a Hong Kong, dicendo che la situazione nell’ex colonia britannica ha «influenzato gli animi delle persone» e che, adesso, urge «un contesto sociale armonico e stabile», decine di migliaia manifestanti pro-democrazia, infatti, anche oggi, nel primo giorno dell’anno, si sono radunati nelle strade di Hong Kong.

Si sono dati appuntamento nel Victoria Park per poi proseguire, in marcia, attraverso l’isola principale dell’ex protettorato britannico fino a Central, il cuore commerciale dell’hub finanziario internazionale.

Le richieste sono quelle di elezioni totalmente libere, di un’inchiesta indipendente sulla gestione delle proteste da parte della polizia e dell’amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante le proteste.

Gli organizzatori hanno ricevuto l’autorizzazione delle autorità di Hong Kong per la marcia di Capodanno. Presenti vicino ad alcune parti del percorso gruppi di poliziotti in tenuta antisommossa. Un cronista dell’AFP li avrebbe visti fermare e perquisire una decina di persone.

#HongKong Police once again disguised civilians, snuck into the contingents of marchers, creating chaos. They waved batons and pepper sprayed ppl, one of them even carried a gun. They going to cause the panic and make another stampede tragedy again? #NewYear2020 Rally pic.twitter.com/sRvRJsRlwC

Mentre la giornalista Rachel Cheung ha denunciato l’uso della forza da parte della polizia che avrebbe cercato di disperdere la folla con l’uso dei manganelli, nonostante «la protesta sia stata autorizzata».

Police ended the approved march because of vandalism at HSBC and urged Civil Human a Rights Front to dismiss the crowd, protesters are asked to leave immediately. @appledaily_hk captured the moment a teargas grenade was thrown into the crowd. pic.twitter.com/3hA9TdbjB4

#HongKong people mark the first day of #2020 by pouring into the streets once more to defend their freedom and fight for a better future. This is only the first of many demonstrations to come as #antiELAB movement continues into its second year without any solution in sight. pic.twitter.com/WKY8KGGWg8