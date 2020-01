Salvini imita il Papa irritato per lo strattonamento, ma conclude con una carezza – Il video

Sulle Stories del suo profilo Instagram l’ex vicepremier ha pubblicato un video in cui scimmiotta la scena virale

Il leader della Lega Matteo Salvini ironizza sull’episodio che ha visto protagonista ieri Papa Francesco che, dopo la messa di ringraziamento dell’ultimo dell’anno, ha reagito in modo irritato nei confronti di una fedele che ha afferrato la sua mano, in maniera troppo energica, fino a strattonarlo.

Sulle Stories del suo profilo Instagram l’ex vicepremier ha pubblicato un video in cui scimmiotta la scena: con se stesso al posto del pontefice e la compagna Francesca Verdini in quello della fedele troppo irruenta.

La location però non è piazza San Pietro, ma le nevi di Bormio, sullo Stelvio dove l’ex ministro dell’Interno ha trascorso il Capodanno. Non soltanto l’ambientazione è diversa, ma anche il finale della scena: Salvini, che sulle prime sembra voler reagire con uno schiaffo allo strattonamento, poi finisce per accarezzare la compagna. La clip è eloquentemente intitolata “Fan agitata!”.

