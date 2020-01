Raid a Baghdad, Esmail Qaani è nuovo capo delle forze Quds dopo l’uccisione di Soleimani

Il nuovo comandante delle forze Quds dei Pasdaran è il generale Esmail Qaani, numero due di Soleimani. A deciderlo è stata la Guida suprema Ali Khamenei, dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo riferisce l’agenzia iraniana Irna.

Iran names Esmail Qaani as the new Quds chief after Qassem Soleimani’s assassination