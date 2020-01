«Ci vuole una vita intera». Il discorso del professore sulla felicità diventato virale su Facebook

Per Pedro Correa la ricerca della felicità è cominciata a 29 anni, nella notte in cui è morto suo padre

Il momento è tradizionale, il soggetto no. In queste ora si sta diffondendo su Facebook un video in cui Pedro Correa, fotografo spagnolo, tiene un discorso a una classe di laureati in ingegneria all’Università Cattolica di Leuven, in Belgio.

Scelta insolita, perché anche se Correa è laureato in Ingegneria proprio all’Università Cattolica di Leuven, esercita un’altra professione. È una decisione che ha preso quando è morto il padre, come spiega nel video che vi lasciamo anche nella versione integrale.

Tutto il discorso si concentra sul tema della felicità, su cos’è e su come raggiungerla. Un percorso che per Pedro Correa è cominciato molti anni fa: «Sono un ricercatore particolare che, negli ultimi 15 anni, ha cercato assiduamente e con perseveranza la felicità in modo pragmatico».

