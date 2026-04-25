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Milano, i pro Pal insultano la Brigata ebraica al corteo del 25 aprile. Fiano: «Ci hanno detto siete solo saponette mancate» – Il video

25 Aprile 2026 - 15:46 Stefania Carboni
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brigata ebraica
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L'esponente Pd riporta gli insulti ricevuti durante la manifestazione. Fischiato anche il figlio di Liliana Segre. I proPal bloccano la Brigata ebraica

«Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate». Lo ha riferito l’esponente del Pd Emanuele Fiano al corteo del 25 aprile a Milano parlando delle contestazioni ricevute alla Brigata ebraica dai manifestanti pro Palestina. Molti i fischi arrivati dai manifestanti nel tratto dove si trova anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell’ordine. «Tutti i partiti politici dell’arco costituzionale e le organizzazioni antifasciste sono qui insieme alla Brigata ebraica», ha dichiarato il democratico ed esponente di Sinistra per Israele. «Questo è il corteo in cui si difende la libertà di tutti. Poi ci sono estremisti che assegnano la libertà a chi vogliono loro», ha aggiunto.

Tensioni con la brigata ebraica (che aveva cartelli contro il regime iraniano)

«Il regime iraniano è terrorista», è uno degli slogan dello spezzone del corteo composto dalla brigata ebraica contestato a Milano. I manifestanti della comunità ebraica sono stati accerchiati da centinaia di attivisti pro pal che, da almeno mezz’ora, sta bloccando il loro percorso fino a piazza San Babila provando a deviarlo all’altezza di via San Damiano. Insieme alla brigata sono presenti alcuni esponenti della comunità iraniana dell’Associazione Italia-Iran con le bandiere dell’Iran pre rivoluzione del 1979. Il gruppo è protetto dalla celere, che intervenendo non ha fatto precipitare la situazione.

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