Milano, i pro Pal insultano la Brigata ebraica al corteo del 25 aprile. Fiano: «Ci hanno detto siete solo saponette mancate» – Il video

L'esponente Pd riporta gli insulti ricevuti durante la manifestazione. Fischiato anche il figlio di Liliana Segre. I proPal bloccano la Brigata ebraica

«Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate». Lo ha riferito l’esponente del Pd Emanuele Fiano al corteo del 25 aprile a Milano parlando delle contestazioni ricevute alla Brigata ebraica dai manifestanti pro Palestina. Molti i fischi arrivati dai manifestanti nel tratto dove si trova anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell’ordine. «Tutti i partiti politici dell’arco costituzionale e le organizzazioni antifasciste sono qui insieme alla Brigata ebraica», ha dichiarato il democratico ed esponente di Sinistra per Israele. «Questo è il corteo in cui si difende la libertà di tutti. Poi ci sono estremisti che assegnano la libertà a chi vogliono loro», ha aggiunto.

🚨 Milano live 🚨

The Jewish Brigade's march for the celebration of Italy's Liberation Day from Nazi-fascismo Is blocked by a crowd of pro-pals shouting "from the river to the sea"



With the Jewish Brigade there are also many Iranians that are replying "Islamic Republic… pic.twitter.com/OHZkKmmam9 — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) April 25, 2026

Tensioni con la brigata ebraica (che aveva cartelli contro il regime iraniano)

«Il regime iraniano è terrorista», è uno degli slogan dello spezzone del corteo composto dalla brigata ebraica contestato a Milano. I manifestanti della comunità ebraica sono stati accerchiati da centinaia di attivisti pro pal che, da almeno mezz’ora, sta bloccando il loro percorso fino a piazza San Babila provando a deviarlo all’altezza di via San Damiano. Insieme alla brigata sono presenti alcuni esponenti della comunità iraniana dell’Associazione Italia-Iran con le bandiere dell’Iran pre rivoluzione del 1979. Il gruppo è protetto dalla celere, che intervenendo non ha fatto precipitare la situazione.