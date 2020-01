Bibbiano, parte la sfida tra Lega e Sardine. Niente simboli sul palco leghista: «Giù le mani dai bambini» – La diretta

Non ci sono simboli di partito sul palco in piazza della Repubblica a Bibbiano, dove la Lega ha organizzato dalle 18 di oggi, 23 gennaio, uno degli ultimi comizi per le Regionali in Emilia-Romagna. Su un grande telo rosso, compare solo una grande scritta: «Giù le mani dai bambini» proprio in quella piazza diventata simbolo dell’inchiesta sugli affidi “Angeli e demoni”.

Le insegne leghiste naturalmente non mancano tra chi affolla la piazza, con spille e bandiere, oltre che su un camioncino parcheggiato davanti al municipio, con la scritta: «Basta Pd, il 26 gennaio vota Lega, liberiamo l’Emilia-Romagna».

Felice Florio/OPEN | La piazza leghista di Bibbiano poco prima del comizio di Salvini

Qualche momento di nervosismo si è registrato quando alcuni attivisti di un’associazione di famiglie, che ha radunato qui i suoi iscritti provenienti da varie parti d’Italia, ha improvvisato un comizio, contestato da alcune persone.

Bibbiano, il comizio di Salvini: diretta video LIVE Bibbiano, la sera delle piazze contrapposte. Il comizio di Salvini Gepostet von Local Team am Donnerstag, 23. Januar 2020

A pochissima distanza in piazza Libero Grassi, dalle 19 è prevista la contro-manifestazione del movimento delle Sardine. In piazza è parcheggiato un camion a fare da palco con dietro la scritta: «Bibbiano non si lega» e alcuni palloncini colorati.

Leggi anche: