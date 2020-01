Salvini ci riprova, il blitz in un negozio a Modena: «Al civico 38 spacciano» – Il video

Il segretario della Lega continua il suo tour di campagna elettorale in Emilia Romagna. Dopo il blitz di due giorni fa a Bologna, in cui il leader del Carroccio aveva citofonato a un’abitazione della periferia cercando presunti spacciatori ora la sua “battaglia” si è spostata a Modena.

«Al civico 38 spacciano, non serve citofonare, l’hanno già chiuso. Ogni volta che posso dare una mano a mamme e persone che denunciano queste cose, io la do. La sinistra invece continua a non farlo nemmeno in Parlamento», ha detto Salvini in piazza a Modena, indicando probabilmente un negozio nelle vicinanze.

«Chiediamo a chi di dovere, alla procura di venire qua a fare un bel controllo in questo negozio perché stando a residenti e commercianti qua dentro si spaccia droga e chi spaccia droga deve stare in galera non a passeggio per Modena», afferma il segretario della Lega.

Salvini, in viaggio per l’Emilia Romagna per appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni, in vista delle elezioni di domenica 26 gennaio, è finito al centro della polemica per la violazione delle privacy e per aver suonato a diversi campanelli accusando i proprietari di spaccio.

