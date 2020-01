Coronavirus, un caso sospetto in Puglia: «Una paziente è stata trasferita da Lecce a Bari»

Finora in Italia tutti i casi sospetti di coronavirus sono risultati negativi. Lo ha chiarito il ministro della Salute in una nota nel primo pomeriggio. In serata però ha iniziato a circolare una notizia che potrebbe far tornare la preoccupazione. In Puglia una donna cinese sarebbe stata trasferita da Lecce a Bari per un caso sospetto di coronavirus 2019-nCoV.

Secondo quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, la donna sarebbe andata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce, lamentando sintomi da coronavirus (febbre, difficoltà respiratorie). La donna avrebbe anche informato i sanitari di essere da poco tornata da Roma dove avrebbe incontrato alcuni connazionali che erano appena stati in Cina.

La donna, sempre secondo il giornale locale, sarebbe dunque stata trasferita a Bari, punto di riferimento per la gestione dei casi sospetti in tutta la regione. Sarà l’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma a verificare che si tratti davvero di coronavirus 2019-nCoV. Intanto sono saliti a dieci i casi accertati in Europa: cinque in Francia, quattro in Germania e uno in Finlandia.

Leggi anche: