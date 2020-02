Super Bowl 2020 va ai Kansas City Chiefs: battuti 31-20 i San Francisco 49ers

Il Super Bowl 2020 va ai Kansas City Chiefs che hanno battuto 31-20 gli avversari: i San Francisco 49ers.

I Chiefs succedono così ai New England Patriots. I Kansas City Chiefs conquistano il titolo dopo 50 e 800 partite quando vinsero il primo e unico Super Bowl, era il 1970.

SUPER BOWL CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/EQE78sd6HG — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 3, 2020

Fondamentale per l’esito della partita l’ultimo quarto, quando i Kansas City, inizialmente in svantaggio, hanno ribaltato il match con tre touchdown.

Come ogni anni, il Super Bowl non è soltanto una partita, ma una festa per gli americani. Durante l’halftime show si sono esibite Shakira e Jennifer Lopez.

HE TOLD YOU SO 🚀 pic.twitter.com/oKrsgvpHt2 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 3, 2020

Quest’anno, poi, la finale del campionato della National Football League è stata anche all’insegna dell’ambientalismo. Dopo l’halftime è stato proiettato un video contro il consumo della plastica monouso: protagonista l’astronauta 18enne Alyssa Carson.

