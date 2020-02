Coronavirus, contagiate 4 persone del posto a Singapore. Positivo anche un belga rimpatriato da Wuhan

In tutto erano nove i belgi rientrati. Il paziente ora è in cura all’Ospedale universitario Saint-Pierre di Bruxelles

Aumenta il numero delle persone contagiate da coronavirus che nel mondo supera i 20mila. A Singapore ci sono stati i primi casi confermati di contagio di quattro persone del posto. In totale le infezioni nel Paese sono salite a quota 24. Mentre è risultato positivo al coronavirus anche un cittadino belga rimpatriato da Wuhan.

In tutto erano nove i belgi rientrati. Il paziente ora è in cura all’Ospedale universitario Saint-Pierre di Bruxelles. Sarebbe invece negativo al virus il 17enne italiano rimasto a Wuhan sarebbe dovuto partire insieme agli altri 56 italiani che ieri, 3 febbraio, ma è rimasto a terra perché aveva qualche linea di febbre.

Mentre la Camera della Moda ha lanciato in occasione della Milano Fashion Week l’iniziativa China we are with you, una campagna per permettere ai compratori cinesi, attraverso la tecnologia, di assistere a tutte le sfilate, di vedere interviste, backstage e anche interagire.

