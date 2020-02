Coronavirus, tutte le notizie della notte: il numero di contagi supera i 24mila. Sulla nave in Giappone 10 passeggeri positivi

Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina

Cresce il numero delle persone contagiate da coronavirus che ha superato i 24mila, 493 i decessi. Positivo anche il medico che per primo diede l’allarme in Cina. Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali: 906.

Sulla nave in quarantena in Giappone almeno 10 persone sono risultate positive al coronavirus. Lo riferiscono i media giapponesi citando il ministro della Salute. La nave, con più di 3mila persone a bordo, era stata messa in quarantena ieri, 4 febbraio, dopo lo sbarco di una persona contagiata a Hong Kong.

Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina. L’Oms però assicura: «Abbiamo la possibilità di fermarlo». L’Oms ha affermato che le misure drastiche adottate dalla Cina hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione.

«Mentre il 99% dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi», ha dichiarato il capo dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire», ha detto.

Leggi anche: