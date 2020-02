Coronavirus, l’ultimo bollettino dallo Spallanzani: in continuo miglioramento la coppia cinese

La coppia comunque non è stata ancora dichiarata fuori pericolo e di trova in terapia intensive. «Sono in ottime condizioni e di buon umore i due giovani ricoverati», è quanto riportato nell’ultimo bollettino dell’ospedale Spallanzani

Sono in continuo miglioramento le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani perché risultata positiva al coronavirus. È quanto riportato dall’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale. La coppia comunque non è stata ancora dichiarata fuori pericolo e si trova in terapia intensiva. Sono in ottime condizioni e di buon umore i due giovani ricoverati: il ricercatore di 29 anni risultato positivo e Niccolò, il ragazzo di 17 anni, negativo al virus, ricoverato dopo essere rientrato da Wuhan.

C’è preoccupazione per le persone sbarcate dalla nave da crociera Westerdam, a bordo della quale c’era una persona poi risultata positiva. Tra gli sbarcati anche cinque italiani, tre dei quali sono probabilmente rientrati in Italia. Dovrebbero arrivare giovedì i 22 italiani che verranno rimpatriati dalla nave Diamond Princess, ferma da giorni in Giappone. A bordo rimarranno altri 12 italiani, tra cui il capitano.

