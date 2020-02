Coronavirus, buone notizie dallo Spallanzani: il 29enne è guarito, «risultato negativo ai test»

Mentre c’è allarme in Lombardia per le tre persone risultate positive al coronavirus, buone notizie arrivano dall’ospedale Spallanzani di Roma. Il 29enne italiano è guarito. È «risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus», fanno sapere nell’ultimo bollettino dall’ospedale. Migliora anche la coppia di turisti cinesi, in particolare l’uomo. «La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di Covid – 19, continua a essere ricoverata nel nostro Istituto. Le condizioni cliniche della coppia sono migliorate, in maniera significativa quelle del maschio», si legge sempre nel bollettino.

L’ordinanza del ministro Speranza

Intanto il ministro Roberto Speranza sarà in giornata in Lombardia. Il ministro ha anche provveduto a emanare una nuova ordinanza che prevede misure di isolamento in quarantena obbligatorio per chi è venuto a contatto con il 38enne lodigiano. E ha disposto «la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato in aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali». L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha invitato i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno a non uscire di casa e a chiamare il 112 in caso di sintomi influenzali senza recarsi in pronto soccorso.

