Coronavirus, sei province in Cina abbassano il livello di emergenza. Prime deroghe al blocco di Wuhan: possono partire i non residenti

Cresce la preoccupazione in Corea del Sud, dove le vittime dell’epidemia sono arrivate a sette. In Cina sei province abbassano il livello di emergenza

A Wuhan, epicentro del coronavirus, le autorità locali hanno deciso di permettere ai non residenti della città di partire se non hanno mostrato sintomi e non hanno mai avuto contatti con infetti: le nuove disposizioni delle autorità locali, diffuse oggi 24 febbraio, allentano il blocco totale contro la diffusione dell’epidemia. In aggiunta, le persone non in quarantena che necessitano di trattamenti per malattie speciali possono anche loro partire in gruppi. Wuhan, capoluogo dell’Hubei con 11 milioni di abitanti, aveva sospeso i servizi di bus, metro, traghetti, aerei e treni in uscita dal 23 gennaio.

Il bilancio in Cina

È salito a 2.592 il bilancio dei morti in Cina da coronavirus, dono 150 vittime ieri domenica 23 febbraio, in aumento rispetto alle 97 di sabato. Secondo l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale cinese, i contagi sono ora 77.150, con 409 nuovi casi, in calo rispetto 648 del giorno precedente. Cresce il numero dei guariti: sono stati dimesse dagli ospedali 24.734 persone, con un aumento di 1.846 unità. La provincia dell’Hubei resta il principale focolaio mondiale, con la quasi totalità delle vittime concentrate nell’area di Wuhan, eccetto una relativa alla provincia di Hainan.

Cala il livello di emergenza in sei province cinesi, dopo l’invito del presidente Xi Jinping per un «ritorno ordinato» al lavoro dopo le festività per il Capodanno lunare, prolungate per l’emergenza sanitaria. Il livello di emergenza è calato dal massimo di 1 a 2 e 3 nelle province di Gansu, Liaoning, Guizhou, Yunnan, Shanxi e Guangdong.

Corea del Sud

Esplode l’emergenza in Corea del Sud, dove i casi di contagio da coronavirus si portano a quota 763, dopo i 161 nuovi casi accertati e annunciati dalle autorità sanitarie. Nel bollettino, riferisce l’agenzia Yonhap, c’è anche la settima vittima.

La settima vittima da coronavirus è un uomo di 62 anni, deceduto ieri nella contea di Cheongdo, una delle due zone più a rischio in Corea del Sud e classificate ‘aree di attenzione speciale’. L’altra è la vicina Daegu, quarta città del Paese con 2,5 milioni di abitanti, che ospita la Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa dove si sono registrati più del 50% dei casi di contagio a livello nazionale a causa del ‘paziente n.31’, una donna di 61 anni che è risultata essere un ‘super diffusore’: sugli ultimi 161, ben 142 sono relativi a Daegu, ha detto la Korea Center for Disease Control and Prevention. Ieri, la Corea del Sud ha portato l’allerta a ‘rosso’, al livello più alto, per la prima volta dall’epidemia di febbre suina H1N1 del 2009. La mossa consente alle autorità di adottare misure eccezionali come la chiusura momentanea delle scuole e il taglio dei voli aerei da e per il Paese. Il ministero dell’Educazione ha disposto il rinvio del nuovo semestre di una settimana per gli asili negli sforzi per contrastare il virus.

Focolaio Italia

Cresce intanto il bilancio delle vittime da coronavirus in Italia, dove si registra la terza vittima, una donna di Crema malata oncologica. Sono oltre 150 i casi confermati, secondo l’ultimo bollettino del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Di questi almeno 113 sono in Lombardia, 21 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, tre in Piemonte e due nel Lazio, la coppia di turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma in fase di miglioramento.

Revocato dopo alcune ore il blocco del traffico ferroviario tra Italia e Austria, dopo la notizia di due casi sospetti su un treno al Brennero. La Francia ha confermato che non interromperà i collegamenti. La Romania ha deciso la quarantena per tutti i cittadini provenienti da Veneto e Lombardia. Intanto i governatori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria hanno disposto la chiusura di tutte le scuole e la sospensione di ogni attività di aggregazione.

Leggi anche: