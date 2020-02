L’emergenza italiana per il coronavirus in apertura su tutti i grandi giornali mondiali

L’esplosione improvvisa di casi di coronavirus in Italia finisce sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. The Guardian, ad esempio, titola così «Il tempo stringe per contenere il coronavirus, avvertono gli esperti». E il primo Paese citato è l’Italia, seguito dalla Corea del Sud.

Il Financial Times, invece, mette in evidenza la decisione del governo italiano di «bloccare 10 città», mettendole di fatto in isolamento per tentare di contenere l’epidemia. Ma, come precisa ancora il Financial Times, «aumenta la paura per la diffusione del coronavirus» in tutto il mondo.

The Times, così come The Daily Telegraph, Libération ed El Mundo, pubblicano, invece, la foto di una maschera veneziana con addosso appunto una maschera per proteggersi dal virus, annunciando quindi la sospensione del Carnevale di Venezia.

Infine The Wall Street Journal mostra una foto di decine di italiani in coda, coi carrelli e con le mascherine, fuori da un supermercato di Casalpusterlengo (Lodi).

