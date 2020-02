Coronavirus, i Paesi che hanno deciso limitazioni e blocchi ai viaggiatori italiani: la lista in aggiornamento

Mentre i Paesi europei, per il momento, non hanno messo in atto nessuna forma di limitazione agli spostamenti degli italiani in generale – salvo norme specifiche per chi è sintomatico o proviene dalle zone rosse di Lombardia e Veneto -, sono gli Stati più lontani ad attuare le restrizioni più severe a causa della diffusione del coronavirus sul nostro territorio.

Alla Giordania, Kuwait e Seychelles, il 26 febbraio si aggiunge l’India: il Paese da un miliardo e 339 milioni di abitanti non ha imposto il blocco all’ingresso dei cittadini italiani, ma una possibile quarantena. Il ministro della Salute indiano ha annunciato che per i passeggeri in arrivo dall’Italia o che abbiano visitato l’Italia a partire dal 10 febbraio scorso, potrebbero essere messi in isolamento per 14 giorni.

Inoltre, l’India sconsiglia ai suoi cittadini di effettuare viaggi in Italia. Stessa allerta è arrivata ai cittadini russi dal proprio governo: evitare di recarsi in Italia «fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata». Poche ore dopo, la raccomandazione è arrivata dal ministero degli esteri di Ankara: «La Turchia sconsiglia i viaggi nelle regioni colpite dal coronavirus in Italia, a meno che non sia necessario». Sempre il 26 febbraio, dal Regno Unito arriva, invece, una notizia positiva per gli italiani: Londra non intende bloccare a causa del coronavirus i voli da e per l’Italia, su cui annualmente si spostano 3 milioni di turisti britannici, considerandola una misura controproducente.

Le garanzie di Di Maio

Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è al lavoro affinché non si diffondano false informazioni all’estero. «Nelle ultime ore abbiamo ottenuto da molti Stati la garanzia che non ci saranno blocchi o restrizioni nei nostri confronti. E siamo al lavoro con missioni mirate in altri Stati e campagne di corretta informazione per far togliere dalle mete italiane sconsigliate una serie di Regioni e Comuni che non c’entrano nulla», ha scritto il ministro su Facebook.

Il Regno Unito

«Se guardiamo alla stessa Italia, vediamo che loro hanno fermato i voli dalla Cina e ora sono il Paese più contagiato d’Europa», ha detto il ministro della Salute Matt Hancock, invitando i viaggiatori che arrivano dal Nord Italia in Uk a procedere con l’auto-isolamento e sconsigliando i viaggi per i propri concittadini negli 11 comuni in lockdown.

Confermata dunque l’indicazione del Foreign Office di ieri: l’indicazione per tutti i britannici e i visitatori arrivati nel Regno Unito a partire dal 19 febbraio dall’Italia settentrionale – a Nord di Pisa, Firenze e Rimini – è di auto-isolarsi per 14 giorni giorni. In caso di sintomi influenzali anche lievi, si chiede di contattare il numero d’emergenza 111. L’auto-isolamento è invece esteso a priori – anche in assenza di sintomi – per chiunque arrivi dai comuni di Lombardia e Veneto più colpiti dal coronavirus.

Il resto d’Europa

Nessuna limitazione imposta dagli altri Paesi, ma i controlli aumentano insieme alle forme di cautela. La Sncf, una società di trasporti francesi, ha deciso che i controllori dei treni francesi sulla linea Parigi-Milano scenderanno dai convogli al confine: saranno soltanto i colleghi italiani a proseguire il loro compito nei vagoni.

L’aeroporto di Praga ha previsto un’area speciale per tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia. «Per gli arrivi dall’Italia da mezzanotte riserviamo un gate dedicato con screening mirato e misure igieniche aumentate. Secondo le nostre informazioni, siamo il primo aeroporto al mondo ad adottare tali misure sugli arrivi dall’Italia».

Se la Romania è stata tra i primi Paesi a imporre la quarantena per gli arrivi da Lombardia e Veneto, la compagnia nazionale bulgara, la Bulgarian Air, ha deciso di sospendere tutti i suoi voli da e per Milano fino al 27 marzo. Anche la Commissione europea sta adottando delle misure di prevenzione: ha imposto ai propri dipendenti che abbiano visitato le zone del focolaio nel Nord Italia di restare a casa fino a nuovo ordine.

