Coronavirus, isolato il ceppo italiano all’ospedale Sacco di Milano

I ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus. In particolare, sono stati isolati i virus di quattro pazienti di Codogno, il principale focolaio in Italia, grazie al lavoro della squadra coordinata dalla professoressa Claudia Balotta. «Siamo riusciti a isolare virus autoctoni molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo di ogni singolo paziente», ha spiegato il professor Massimo Galli, direttore dell’istituto di scienze biomediche.

Adesso i ricercatori potranno «seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo», ha aggiunto Galli. L’obiettivo è quello di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi anche di vaccini.

Come allo Spallanzani, anche al Sacco la squadra di ricercatori che ha isolato il ceppo italiano del virus è composta da ricercatrici precarie. In questo caso sono tre: Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabriele, che sono riuscite nell’impresa anche grazie al contributo del collega polacco Maciej Tarkowski e a quello del professor Gianguglielmo Zehender.

