Coronavirus, British Airways, Easyjet e Brussels Airlines cancellano altri voli verso l’Italia. Tutte le precauzioni nei confronti del nostro Paese

Altri due Paesi nel mondo si confrontano per la prima volta con il coronavirus. Il primo è la Nigeria, dove il virus è arrivato a causa di un italiano che è tornato nel Paese africano da Milano il 25 febbraio. Il secondo è l’Olanda, dove invece è stato rilevato su un paziente di Tilburg da poco tornato dal Nord Italia. Nel frattempo, continuano le misure messe in campo dagli Stati stranieri per bloccare l’arrivo dall’Italia.

Brussels Airlines: «Calo delle prenotazioni, meno 30% voli con Italia»

Diminuiscono le prenotazioni e quindi Brussels Airlines ha deciso di ridurre del 30% i voli per alcnune destinazioni in Italia: la decisione riguarda gli scali di Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna. Le date coinvolte vanno dal 2 al 14 marzo.

Dopo British Airways, anche Easyjet riduce i voli da e per l’Italia

«Abbiamo registrato un significativo calo della domanda e dei fattori di riempimento da/per le nostre basi del Nord Italia». Con una nota Easyjet, la compagnia low cost con base a Ginevra, ha annunciato la cancellazione di alcuni voli verso l’Italia, e non solo: «Stiamo assistendo a un indebolimento della domanda anche negli altri mercati europei in cui operiamo. Di conseguenza, saremo costretti a cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l’Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda».

British Airways cancella ancora altri voli verso il Nord Italia

La compagnia del Regno Unito British Airways ha deciso di prolungare la cancellazione di nuovi voli verso il Nord Italia. Questa misura inzialmente era stata presa per tutti i voli programmati fino all’11 marzo, ma la compagnia ha deciso di estenderla fino al 28 marzo. British Airways ha deciso di chiudere altre 56 collegamenti con diverse destinazioni, tra cui Bologna, Venezia e Torino. Diminuiti anche i collegamenti con Seoul mentre verso Singapore sono stati cancellati sei voli fino al 15 marzo.

Fermo un tour ciclistico negli Emirati Arabi: due italiani positivi al coronavirus

L’Uae Tour negli Emirati Arabi Uniti ha decisio di cancellare le ultime due tappe. Due membri italiani dello staff di una delle squadre che partecipa al giro sono risultati positivi al coronavirus. Sono in corso le analisi a tutti quelli che sono entrati in contatto con i due.

