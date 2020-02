Coronavirus, primo caso in Olanda: era rientrato dal nord Italia

È italiano il primo contagiato in Nigeria

L’Olanda conferma il suo primo caso di coronavirus nel Paese. Si tratta di una persona di Tilburg da poco rientrata nel Nord Italia.

Nigeria

Confermato il primo caso di contagio in Nigeria. Si tratta di un italiano che lavora nel Paese africano e che era tornato da Milano lo scorso 25 febbraio. È il primo contagio nell’Africa sud-sahariana. Lo ha confermato il locale ministro della Sanità.

Cina

Nella giornata di ieri, 27 febbraio, la Cina ha registrato 44 nuove vittime per il coronavirus. È il dato più basso da oltre tre settimane. Il bilancio complessivo dei morti è arrivato a 2.788. In calo anche i nuovi contagi: sono stati 327 nella giornata di ieri, il livello più basso da oltre un mese.

Dei 44 nuovi morti, 41 sono relativi all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia, due a Pechino e uno allo Xinjiang. I pazienti dimessi dagli ospedali sono stati 3.622, portando il totale a 36.117. A livello globale i casi confermati sono saliti a 78.824, 2.788 i morti.

Corea del Sud

Record di contagi invece in Corea del Sud che ha riportato 256 nuovi casi. È il livello più alto di contaminazione fuori dalla Cina. Il numero totale di persone contagiate in Corea del Sud è salito a 2.022.

Giappone

In Giappone, intanto, continua lo sbarco dalla Diamond Princess. Sono circa 100 i passeggeri sani che sono sbarcati nelle ultime ore. Rimangono circa 150 persone a bordo, tra cui il comandante italiano. I membri dell’equipaggio che stanno lasciando la nave rimarranno in osservazione due settimane in un centro specializzato a nord di Tokyo.

Affondano le borse asiatiche

Le Borse asiatiche affondando per i timori di diffusione del coronavirus: Tokyo cede il 4,51%, Shanghai il 3,36%, Hong Kong il 2,77%. Male anche Seul che registra un -3,35%. Singapore perde il 2,83% e Shenzhen il 4,07%

Il parere degli esperti

