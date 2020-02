Coronavirus, Israele chiude l’ingresso ai cittadini italiani. Tutte le precauzioni nei confronti dell’Italia

Continuano le limitazioni di vari Paesi nei confronti degli italiani eventualmente in arrivo. Israele impedirà l’ingresso dei cittadini italiani nel paese con l’obiettivo di prevenire il diffondersi del coronavirus: lo ha annunciato il ministro degli interni Arie Deri, sottolineando che firmerà un decreto in questo senso. «Non abbiamo scelta – ha spiegato, citato dai media – il virus si è sparso in Italia». E gli israeliani di ritorno dall’Italia, scrive il quotidiano Haaretz, vengono messi in una quarantena di due settimane.

Israele si aggiunge ad altri paesi che a livello internazionale stanno optando per limitazioni degli ingressi degli italiani. Le Mauritius, dopo il caso del volo di qualche giorno fa e il rientro in Italia di 40 persone provenienti da Lombardia e Veneto, non fanno entrare i cittadini provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. India, Giordania, Kuwait e Seychelles optano per la quarantena all’ingresso per i cittadini italiani in arrivo.

Di Maio

«Ci sono tante notizie errate che stanno danneggiando l’economia e la reputazione della nostra comunità scientifica che sta affrontando in maniera brillante la situazione», dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti della Stampa Estera. «L’Italia è un paese affidabile».

Msc Meraviglia verso il Messico

Secondo quanto riporta El Diario, una trentina di abitanti dell’isola di Cozumel, in Messico, hanno protestato questa notte contro la decisione di autorizzare la nave da crociera ‘Msc Meraviglia’ ad attraccare nel porto dopo che la Giamaica e le isole Cayman glielo hanno impedito per paura del coronavirus. La compagnia ha assicurato che a bordo della nave, con 4.580 persone a bordo, non c’è neanche un caso di Covid-19. Msc Meraviglia dovrebbe attraccare attorno alle 14. Il sindaco di Cozumel ha annunciato che a bordo salirà un’equipe di ispettori sanitari. La nave è già stata respinta da due porti nei Caraibi, in Giamaica e alle Isole Cayman: un componente dell’equipaggio non sarebbe in buona salute.

In copertina EPA/Heidi Levine / POOL | Il premier israeliano Benjamin Netanyahu visita il Chaim Sheba Medical Center al Tel Hashomer a Ramat Gan, Israele, 19 febbraio 2020.

