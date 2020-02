Coronavirus, 300 passeggeri italiani bloccati alle Mauritius: imposto periodo di quarantena

Le autorità locali chiedono ai passeggeri di rientrare in Italia, oppure di sottoporsi a un periodo di quarantena nel paese nell’oceano Indiano

I passeggeri di un volo proveniente dall’Italia sono stati bloccati all’aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam (Mauritius) dopo lo sbarco a causa del timore di coronavirus. Lo scrive l’Ansa citando “fonti informate”. Ai passeggeri verrebbe richiesto dalle autorità locali di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia. Si tratta di un volo Alitalia con 300 persone a bordo. Per il momento si starebbe permettendo lo sbarco solo ai passeggeri provenienti dalle zone italiane non a rischio coronavirus. Gli altri restano dentro l’aereo.

L’emergenza italiana per il coronavirus apre oggi tutte le pagine dei principali quotidiani di tutto il mondo. E da oggi Israele vieterà a tutti i cittadini stranieri che sono stati in Corea del Sud e in Giappone negli ultimi 14 giorni di entrare nel paese e sta già negando l’ingresso ai visitatori provenienti da Cina, Hong Kong, Macao, Thailandia e Singapore Il ministero della Sanità ha anche affermato che tutti gli israeliani di ritorno da Italia, Australia e Taiwan che sviluppano sintomi di malattia devono essere esaminati secondo procedure dettagliate, spiega l’Agenzia Nova.

Nella serata di ieri le ferroviarie austriache hanno revocato il blocco ferroviario – durato qualche ora – al Brennero. Nella giornata del 23 febbraio le autorità di Vienna avevano deciso di bloccare tutti i treni da e per l’Italia a causa dell’aumento di contagi nel nostro Paese.

In copertina ANSA / Telenews | Un aereo dell’Alitalia in fase di decollo, Fiumicino, Roma, 7 febbraio 2020

Leggi anche: