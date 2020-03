Il piatto dei topolini mangiati vivi è una leggenda metropolitana? Non proprio, ma occhio ai video

Oltre al video provocazione del ragazzo cinese che mangia la testa di un topo morto ci sono altre riprese dove diverse persone mangiano tranquillamente dei piccoli roditori vivi direttamente da un piatto servito in tavola. Uno di questi è stato ripreso dal DailyMail, articolo poi condiviso via Twitter in Italia dal deputato della Lega Claudio Borghi:

Tutto è legato alla polemica avvenuta tra il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, dove per parlare di coronavirus aveva messo in mezzo questa usanza associandola all’intera comunità cinese. Polemiche che, a seguito della risposta dell’ambasciata cinese, hanno portato Zaia a scusarsi. Video di questo genere vengono definiti «leggenda metropolitana» anche da siti come Snopes, ma effettuando ulteriori controlli potremmo parlare di casi isolati e che non riguardano una pratica comune in Cina.

Nell’articolo di Snopes del 2016 non si parla di una bufala certa, ma di qualcosa di non provato nonostante i video condivisi online che potrebbero essere anche provocatori, come quello precedentemente spiegato da Open. Ad un certo punto l’articolo del sito americano riporta quanto segue:

There’s plenty of anecdotal discussion of “The Three Squeaks,” but we haven’t been able to find any credible source confirming that this is a common dish in China. Jerry Hopkins wrote about several cultures eating cooked mice and rat in his book Extreme Cuisines, but that work made no mention of a live mice appetizer.

While it’s certainly possible that some Chinese diners have eaten live mice at some point, we found no evidence “The Three Squeaks” is either a common Chinese dish or a “new trend” in Eastern cuisine. One definitely fictional scenario involving the eating of live rodents was described by Dean Koontz in his 2004 novel Frankenstein: The Prodigal Son: