«Ci servivano i soldi per andare a ballare»: il movente della rapina a Napoli in cui è morto il 15enne

Un carabiniere di 23 anni indagato per omicidio volontario, dopo aver sparato a un 15enne che ha cercato di rapinarlo con una pistola, che si è rivelata poi finta. Al momento sembrano essere questi gli elementi certi della tentata rapina a Napoli terminata con la morte dell’adolescente Ugo.

Tanti gli elementi ancora da chiarire sulla dinamica visto che le dichiarazioni del carabiniere e del 17enne fermato – che era alla guida dello scooter a bordo del quale c’era anche Ugo – sono discordanti. Sembra però delinearsi con maggiore certezza il movente che avrebbe spinto i due giovanissimi a portare avanti la rapina. O forse, le rapine, visto che addosso al 15enne sono stati trovati una collanina e un Rolex, bottino probabilmente di un altro colpo.

«Non avevamo soldi per andare a ballare, per questo abbiamo deciso di fare la rapina». A dirlo agli inquirenti è proprio il 17enne che era insieme a Ugo, come riporta La Stampa. Sempre il giovane, per bocca del suo avvocato, smentisce le dichiarazioni del carabiniere. Secondo l’adolescente, il carabiniere non si sarebbe qualificato come tale.

«Era seduto in macchina, ha fatto finta di togliersi il Rolex e invece ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Ugo ha avuto come un rimbalzo, si è girato verso di me e quello gli ha sparato di nuovo. Poi ha sparato anche contro di me, ma sono scappato con il motorino», ha detto il giovane.

Diverse le dichiarazioni del carabiniere che assicura di aver sparato solo per difendere se stesso e la fidanzata che era in macchina con lui, di essersi qualificato come carabiniere e di aver premuto il grilletto solo perché convinto di essere in pericolo e che quella pistola fosse vera.

