Coronavirus, Inter ritira squadra da Youth League. Due calciatori del Cosenza rifiutano di partire con la squadra

L’Inter ferma l’attività del suo settore giovanile. La massima precauzione nella lotta alla diffusione del coronavirus ha spinto i nerazzurri a ritirare anche la squadra Primavera dalla Youth League, la Champions League dei giovani. I ragazzi di mister Madonna non si presenteranno in campo domani a Firenze contro il Rennes e perderanno 0-3 a tavolino. Ma per l’Inter la priorità è: ‘La salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti’.

In serie B, intanto, scoppia il primo caso di ‘ammutinamento’ da coronavirus. Due giocatori del Cosenza si sono rifiutati di volare con il resto della squadra a Verona per il match di stasera contro il Chievo. Il club, con una nota stampa, si è detto pronto ad adottare nei confronti dei calciatori Bruccini e D’Orazio i provvedimenti che riterrà più idonei. A quanto trapela, i due atleti avrebbero deciso di non partire a causa dell’emergenza coronavirus.

In serie C la Pro Vercelli ha sospeso ogni attività, a costo di perdere 0-3 a tavolino ogni partita.

Foto di copertina Ansa

