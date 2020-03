Coronavirus, tutte le notizie della notte: mai così poche vittime in Cina, 22 in un giorno. Primi due casi in Albania. Paura a New York: «Evitate la metro»

Per il secondo giorno di fila, in Cina non si registrano nuovi casi fuori dall’area di Wuhan. Negli Stati Uniti, il senatore Ted Cruz ha deciso di mettersi in quarantena dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva

Cina

L’epidemia da coronavirus in Cina ha registrato il livello più basso da quando è cominciata la raccolta dei dati a gennaio. Secondo l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 22, mentre i nuovi contagi 40. Tutti i nuovi casi sono avvenuti nella provincia dell’Hubei, l’area di Wuhan epicentro dell’emergenza. Per il secondo giorno di fila, nessun nuovo contagio è stato rilevato nelle altre province cinesi. I contagi totali sono saliti a 80.735, i moti 3.119. I guariti toccano ora il 72% dei casi, pari a 58.600, con 1535 nuovi pazienti dimessi nell’ultimo giorno.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato nell’intera giornata di domenica 248 nuove infezioni per coronavirus: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i contagi totali si sono portati a 7.382, in gran parte concentrati nei due focolai della città di Daegu e della vicina provincia di Nord Gyeongsang. Un altro morto è stato finora segnalato, portando i decessi complessivi a quota 51.

Albania

Primi due casi di coronavirus anche in Albania. Lo ha reso noto il ministero albanese della Sanità. Si tratta di padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze, i quali sono risultati positivi al Covid-19. Il loro stato di salute sembra essere «stabile e senza complicazioni», ha riferito il ministero in un comunIcato diffuso nella notte.

Stati Uniti

Il senatore repubblicano americano Ted Cruz si mette in quarantena dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. «Non ho sintomi, mi sento bene», dice il senatore texano spiegando di aver deciso di mettersi in quarantena per precauzione. Cruz è venuto a contatto, tramite una breve conversazione e una stretta di mano, con una persona positiva durante la conferenza Cpac, che si è tenuta dieci giorni fa e a cui hanno partecipato anche il presidente Donald Trump e il vice Mike Pence.

Sale la paura per il coronavirus a New York, dove il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato i cittadini a non prendere la metropolitana se malati e in generale a camminare o andare in bicicletta nelle ore di punta così da evitare la metro. «Chiediamo ai cittadini di rivedere la loro routine per fermare la diffusione del virus. Se state male state a casa», dice de Blasio. Il sindaco ha poi ordinato la cancellazione dei viaggi internazionali non essenziali per i dipendenti della città e gli studenti.

Il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato. La decisione è stata presa dopo che «il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un’emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale», ha detto il management del torneo in un comunicato.

Francia

La Francia ha superato la soglia dei 1.000 contagi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute. Il bilancio delle vittime è salito a 19. Nel consueto punto stampa quotidiano, il ministro francese Veran ha annunciato che i raduni con più di mille persone sono vietati. Faranno eccezione, ha precisato Veran, tutta una serie di eventi considerati «utili alla vita del Paese» come «le manifestazioni, i concorsi o i trasporti pubblici».

E sono ormai 4 i deputati dell’Assemblée Nationale positivi al Coronavirus. A questi, secondo quanto si apprende quest sera dall’ARS (Agenzia regionale della Salute), si aggiungono due dipendenti parlamentari. Il primo dei casi, il deputato della destra dei Republicains Jean-Luc Reitzer, si trova ancora in rianimazione. Positiva anche la parlamentare de La Republique en Marche, Elisabeth Toutut-Picard, e altri due deputati. Contagiati al momento anche un cameriere della buvette e un’altra dipendente.

Germania

Anche la Germania, come la Francia, ha superato i mille casi positivi al coronavirus. In particolare, sono almeno 1.028 i casi accertati. La regione più colpita è il Nord Reno Westfalia, con 484 casi, 40 sono stati rilevati a Berlino.

Argentina

In Argentina si registra la prima vittima per il coronavirus. Si tratta del primo decesso in America latina. L’uomo aveva 64 anni ed era rientrato lo scorso 25 febbraio da un viaggio in Francia. Il ministero della Sanità argentino ha reso noto ieri di avere la conferma di tre nuovi casi importati di coronavirus, per cui il totale generale sul territorio nazionale è salito ora a 12 contagiati. Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam. In un comunicato ministeriale si precisa che si tratta di due pazienti di Buenos Aires ed uno della provincia della capitale che «stanno compiendo l’isolamento stabilito dalle autorità sanitarie». Il primo caso è di una donna di 53 anni della provincia di Buenos Aires che non molto tempo fa aveva realizzato un viaggio in Europa. Il 5 marzo ha manifestato i primi sintomi e sabato ha chiesto assistenza ad una istituzione pubblica. Il secondo riguarda un uomo di 71 anni, che risiede a Parma, in Italia, e che si è sentito male nella capitale il giorno stesso del suo arrivo, il 5 marzo. Infine un uomo di 34 anni, che si era recato a Boston, negli Stati Uniti per un evento annullato, è ritornato a Buenos Aires, dove risiede, e si è sentito male. È il primo caso in Argentina di un contagiato proveniente dagli Usa, che è attualmente ricoverato nella Clinica Otamendi.

Iran

In Iran è morta una deputata appena eletta per l’infezione coronavirus. Fatemeh Rahbar aveva 55 anni ed era stata eletta a Teheran con la lista “neofondamentalisti”. Altre 21 persone sono morte in Iran a causa del coronavirus, portando il totale a 145. Lo rendono noto le autorità sanitarie iraniane. Il portavoce del ministero della sanità ha precisato che fra i circa 16.000 casi sospetti di contagio in Iran, 5.823 finora sono stati accertati e che 1.669 sono guariti.

