La scelta di Ronaldo: trasforma i suoi hotel in ospedali contro il Coronavirus

L’attaccante più famoso e pagato della serie A italiana (e tra i più noti e pagati al mondo), Cristiano Ronaldo, è da tempo impegnato sui suoi seguitissimi profili social a diffondere notizie e appelli sul coronavirus. Ora però ha deciso di compiere anche un gesto più che concreto. Ha scelto di trasformare i suoi alberghi in ospedali per contrastare l’emergenza. La notizia è sul giornale spagnolo Marca.

“Gli hotel di proprietà di Cristiano – si legge – dai prossimi giorni saranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di Coronavirus che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati. Ronaldo pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile”.

Il giocatore è a Madeira, in Portogallo, e si è messo in isolamento dopo il primo caso positivo all’interno della Juventus (Daniele Rugani). Da tempo scrive sui social invitando chi lo segue a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie.

Ha fatto il test ed è risultato negativo, come del resto è negativa la madre, che era andato a trovare prima dell’emergenza, dopo il ricovero per un attacco di cuore.

