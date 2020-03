Usa2020, tripletta di Biden: vince in Florida, Illinois e Arizona

Tre su tre. Joe Biden vince in tutti gli Stati andati al voto per le primarie dem ieri, 17 marzo, e si porta così a casa Florida, Illinois e Arizona. Sempre più probabile dunque che sia l’ex vice di Obama a sfidare Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2020. Occhi puntati sulle prossime mosse di Bernie Sanders che ora potrebbe lasciare la corsa.

Con il voto di ieri, Biden ha portato a casa 249 rappresentanti, 117 Sanders. Manca ancora il risultato ufficiale in Arizona, ma il vantaggio di Biden è netto: 43% a 31% con il 70% dei voti scrutinati. In Florida, il bottino più ambito, l’ex vice presidente ha vinto con il 62%, in Illinois con il 59%. Per quanto riguarda i rappresentanti complessivi, Biden è avanti: 1147 a 861, in gioco ce ne sono 1991. Rinviato il voto in Ohio per il coronavirus.

«Il mio obiettivo è quello di unire il partito democratico e di unite il nostro Paese in questo momento difficile», ha detto Biden in un messaggio trasmesso quando era chiaro il risultato in Florida e Illinois. «Quello che serve ora è speranza contro la paura, unità contro le divisioni, verità contro le menzogne e scienza contro la finzione», ha aggiunto, tendendo dunque una mano a Sanders, prossimo a ritirarsi secondo gli analisti.

Thank you to everyone in Arizona, Florida, and Illinois who supported our campaign. From day one, our goal has been to unify our party and our nation — and tonight, we are one step closer to achieving that goal. Let’s do this, together. pic.twitter.com/tcLufz2SBV — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 18, 2020

