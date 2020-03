Coronavirus, i numeri della Lombardia: 2.409 nuovi positivi, 541 morti in un giorno

Il bollettino del 27 marzo

Migliora la curva dei positivi al Coronavirus in Lombardia, all’interno di un quadro che restituisce comunque ancora numeri alti di contagio. L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato nella solita conferenza stampa che i nuovi casi di positività nella Regione sono 2.409, per un totale di 37.298. Un trend in negativo rispetto a ieri, considerando che nella giornata del 26 marzo il dato era +2543 ( quindi -137).

Ma il dato più significativo è quello dei decessi, in continua crescita: in 24 ore si sono contate altre 541 vittime, contro le 387 registrate ieri (+154). Il bilancio totale sale così a 5.402. I pazienti in terapia intensiva sono 1.292: + 29 rispetto alla giornata di ieri (ieri il trend era +27). Gli ospedalizzati sono in tutto 11.137 (+456 rispetto a ieri). I dimessi sono 8.001 (ieri erano 7.800).

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo : 8.060 positivi totali (+ 602 in 24 ore)

: 8.060 positivi totali (+ 602 in 24 ore) Brescia : 7.385 positivi totali (+ 374 in 24 ore)

: 7.385 positivi totali (+ 374 in 24 ore) Como : 816 positivi totali (+ 54 in 24 ore)

: 816 positivi totali (+ 54 in 24 ore) Cremona : 3.496 positivi totali (+ 126 in 24 ore)

: 3.496 positivi totali (+ 126 in 24 ore) Lecco : 1.210 positivi totali (+ 51 in 24 ore)

: 1.210 positivi totali (+ 51 in 24 ore) Lodi : 2.006 positivi totali (+38 in 24 ore)

: 2.006 positivi totali (+38 in 24 ore) Monza-Brianza : 1.948 positivi totali (+ 198 in 24 ore)

: 1.948 positivi totali (+ 198 in 24 ore) Milano : 7.469 positivi totali (+ 547 in 24 ore)

: 7.469 positivi totali (+ 547 in 24 ore) Mantova : 1.398 positivi totali (+148 in 24 ore)

: 1.398 positivi totali (+148 in 24 ore) Pavia : 1.712 positivi totali (+ 27 in 24 ore)

: 1.712 positivi totali (+ 27 in 24 ore) Sondrio : 362 positivi totali (+37 in 24 ore)

: 362 positivi totali (+37 in 24 ore) Varese: 711 positivi totali (+ 209 in 24 ore)

La conferenza stampa

