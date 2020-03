Coronavirus, Mahmood dona un brano ai suoi fan ai tempi della quarantena: «Un regalo per dirvi grazie» – Il video

Giocare sul termine “quarantena”, fonderlo con “eterno” e farlo diventare Eternantena: si intitola così il nuovo singolo di Mahmood rilasciato proprio oggi, 28 marzo, sul suo canale YouTube. Un regalo per i fan in un momento così difficile per tutti, ovvero quello dell’isolamento dovuto alla pandemia da Coronavirus. «A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare – spiega l’artista -. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo».

Una clip video in cui il cantante è immerso nell’acqua, in un gioco di ombre e luci al digitale. Un brano con sound elettronico e un testo molto ritmato. Pochi giorni fa Gioventù Bruciata, l’album d’esordio di Mahmood, nel mondo della musica, è diventato disco di platino.

