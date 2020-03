Negli Stati Uniti il numero di persone contagiate da Coronavirus ha superato i 160mila. Secondo i dati della John Hopkins University sono 164.539 i casi negli Usa, il doppio dei 82.240 registrati in Cina. Negli Usa il numero dei morti supera i 3mila con le ultime 500 vittime registrate nelle scorse 24 ore. «L’America è pronta ad affrontare una eventuale nuova ondata di casi di Covid-19 dopo l’estate», ha detto Donald Trump.

Cina

La Cina ha registrato 48 nuovi casi, si tratta di “contagi di ritorno, che porta così il numero di casi importati da altri Paesi a 771. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riportato anche di un nuovo decesso nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia. Il numero dei contagi complessivi, riportato dalle autorità cinesi, sale a 81.518, 2.161 i pazienti in cura, 3.305 i decessi e 76.052 i dimessi dagli ospedali. Il tasso di guarigione è del 93,2%.

Congo

In Congo è morto l’ex presidente Jacques Joaquim Yhombi Opango. A darne notizia la famiglia all’agenzia Afp, specificando che l’uomo, di 81 anni, aveva patologie progresse.

La Turchia invia materiale sanitario all’Italia

Una nave cargo della Mezzaluna rossa turca che trasporta materiale sanitario per la lotta al virus arriverà in Italia nei prossimi giorni. Lo ha annunciato stasera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, spiegando che si tratta di un gesto di solidarietà verso un Paese «che sta attraversando un periodo difficile». Un aereo di aiuti medici sarà inviato anche in Spagna.

Pieni poteri a Orban

Con l’emergenza Coronavirus l’Ungheria rischia una deriva autoritaria. I parlamentari di Fidesz – il partito sovranista del premier Viktor Orban – insieme ad alcuni deputati dell’estrema destra hanno votato i pieni poteri al premier. D’ora in avanti Orban potrà governare esclusivamente sulla base di decreti, senza dover passare dal parlamento dunque, estendendo lo stato di emergenza dichiarato per la pandemia – al netto di 15 decessi e 447 casi positivi secondo le stime ufficiali, non ritenute molto affidabili visto i pochi tamponi effettuati finora (13mila dall’inizio dell’epidemia) – a suo piacimento. Orban potrà inoltre sospendere le leggi esistenti e bloccare le elezioni.

Jobbikosok! 🇭🇺Ma, március 30-án történelmi jelentőségű szavazás, történelmi jelentőségű csata lesz a magyar… Gepostet von Jakab Péter am Montag, 30. März 2020

L’opposizione, che non è riuscita ad introdurre nel testo una limitazione temporale di 90 giorni allo stato di emergenza, è insorta. «Oggi inizia la dittatura senza maschera di Orban», ha dichiarato il leader dei socialisti Bertalan Toth mentre il leader del partito nazionalista Jobbik denuncia il «colpo di stato».

Le date di Tokyo 2020

Le Olimpiadi Tokyo 2020 rinviate a causa della pandemia di Coronavirus, si terranno a partire dal 23 luglio 2021. Dureranno, come per l’edizione prevista per quest’anno, fino all’8 agosto 2021, mentre dal 24 agosto al 5 settembre avranno luogo i Giochi paralimpici. La decision è stata presa dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale (Cio) Thomas Bach, quello di Tokyo 2020 Mori Yoshirō e il governatore di Tokyo Koike Yuriko e il ministro olimpico e paralimpico Hashimoto Seiko tramite conference call. L’annuncio del rinvio, che ha stabilito un precedente nella storia centennale dei Giochi, risale alla settimana scorsa. Si tratta di un duro colpo per il Giappone che ha investito finora circa 13 miliardi di dollari.

Guarito il principe Carlo

Il principe Carlo è guarito, dopo che una settimana fa era risultato positivo al Coronavirus. L’erede al trono britannico non è più in isolamento, ma resta nella tenuta di Balmorai, in Scozia, dove si era temporaneamente spostato con la conoscete Camilla. In una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale a Londra, si dice che il principe Carlo è «in buona salute», precisando che ha terminato la quarantena «dopo aver consultato il suo medico».

Netanyahu in autoisolamento

Anche Benjamin Netanyahu è in autoisolamento preventivo dopo che la sua consigliera per le questioni degli ebrei ortodossi, Rivka Paloch, è risultata positiva al Coronavirus dopo essere stata contagiata dal marito. Ad annunciarlo è l’ufficio del premier. Nei giorni scorsi Paloch era al parlamento israeliano dove ha incontrato diversi ministri e deputati, ma non è ancora chiaro se abbia effettivamente avuto un contatto ravvicinato con il premier. Sono in corso degli accertamenti tramite le telecamere di sorveglianza per determinarlo. Il premier e il suo staff rimarranno in isolamento fino all’esito del test epidemiologico. Sono morte 16 persone nel Paese finora a causa del Coronavirus.

Russia

Salgono a 1.836 i casi in Russia, dove si registrano 302 nuovi contagi. Secondo i dati ufficiali i morti sono nove, 66 le persone dimesse dagli ospedali.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: