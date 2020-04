Coronavirus, trappole per topi e palline da ping pong: ecco lo spot dello Stato dell’Ohio sul distanziamento sociale – Il video

La campagna spiega semplicemente come solo il distanziamento sociale possa ora far scendere la curva dei contagi e racconta anche come lo Stato sia tra i più attivi a cercare di prevenire la diffusione del virus

Lontani oggi, per evitare il contagio di Coronavirus e per tornare vicini domani. Semplice ed efficace, un video realizzato dal Dipartimento della Salute dell’Ohio, negli Stati Uniti, spiega quanto sia efficace quella che al momento, e nell’attesa del vaccino su cui la ricerca sta producendo immensi sforzi, è la nostra unica arma contro il diffondersi dell’epidemia che in Italia ha ammazzato già 20mila persone: il distanziamento sociale.

La campagna lanciata in questi giorni dall’Ohio, spiega semplicemente come solo il distanziamento sociale possa ora far scendere la curva dei contagi e racconta anche come lo Stato sia tra i più attivi a cercare di prevenire la diffusione del virus. La risposta al coronavirus del governatore dello Stato Mike DeWine – che peraltro a metà marzo aveva deciso di rinviare le primarie proprio a causa dell’emergenza – è diventata una guida nazionale alla crisi elogiata anche dalla stampa americana. A causa della pandemia di Civid-19 per la prima volta nella storia, tutti e 50 gli Stati americani sono sotto la dichiarazione di stato di calamità.

