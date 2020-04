Coronavirus, tutte le notizie della notte – Negli Usa altri 1.783 morti: il totale sale a 16.478. Trump pensa a una ripartenza dell’economia: «Riapriremo il Paese molto presto»

Gli Usa da soli hanno più di un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo, con oltre 460mila in totale. La Casa Bianca studia il modo di far ripartire il prima possibile l’economia americana

I casi di contagio da Coronavirus nel mondo sono quasi 1.5 milioni. Stando ai dati forniti dalla Johns Hopkins University, i positivi registrati ufficialmente finora sono 1.447.412. Le morti sono in tutto 91.783, mentre i guariti salgono a 344.467. I Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti con 363.851 positivi, la Spagna con 152.446 e l’Italia con 143.626 casi registrati (e il più alto numero di decessi: 18.279.

Usa

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.783 vittime da Coronavirus in 24 ore, stando ai numeri diffusi dalla Johns Hopkins University. Questo bilancio giornaliero, inferiore a quello del giorno precedente (+1.973), porta a 16.478 il numero totale di morti registrati negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l’Italia. Per due giorni consecutivi – martedì e mercoledì – il Paese ha registrato quasi 2.000 decessi in 24 ore, i peggiori rapporti giornalieri al mondo dall’inizio dell’epidemia. Solo gli Stati Uniti hanno più di un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo, con oltre 460.000 in totale.

Intanto, l’amministrazione Trump studia il modo di far ripartire il prima possibile l’economia americana dopo le conseguenze catastrofiche già prodotte da questa paralisi. «Se tutto va come speriamo – afferma il capo della Casa Bianca – riapriremo il Paese molto, molto, molto presto. Lo spero».

Accordo Venezuela-Usa sul rimpatrio dei connazionali

Venezuela e Stati Uniti si sono accordati per consentire il ritorno in patria di centinaia di cittadini delle due nazioni rimasti bloccati dalle restrizioni imposte dalle misure per contenere il Coronavirus. Lo scrive il quotidiano El Nacional di Caracas. Il meccanismo messo a punto prevede che i turisti statunitensi sorpresi dal Covid-19 in Venezuela, e quelli venezuelani bloccati negli Usa siano trasferiti in aereo nella città messicana di Toluca, da dove intraprenderanno il viaggio finale verso i rispettivi Paese. Ieri un aereo della compagnia venezuelana Conviasa, colpita settimane fa da un embargo di Washington, è stato autorizzato a partire sera verso Toluca dove è arrivato dopo quattro ore di volo.

Guterres chiede unità e determinazione contro il virus

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite unità e determinazione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. «Un segnale in tal senso conterebbe molto nell’attuale fase di ansia», ha detto durante la prima riunione in videoconferenza del consiglio di sicurezza dedicata alla gestione della pandemia.

