Coronavirus, com’è cambiato il modo di festeggiare la Pasqua sui social? – Il video

Uno scroll delle ricerche di Instagram, con gli hashtag relativi alla Pasqua di quest’anno e a quella dell’anno scorso, mostra come è cambiato il modo di vivere la festività a causa del Coronavirus. Nel lato sinistro dello schermo predominano gli spazi aperti, i viaggi e foto di gruppo, in quello destro sono la panificazione e le attività in cucina a risaltare. L’egemonia della pastiera e della scarcella, in questo 2020, fa riscoprire un legame con la tradizione culinaria delle famiglie.

Il contrappunto è simbolico, ma ci sono delle constanti che nemmeno l’emergenza sanitaria è riuscita a rimuovere dalla quotidianità: la domenica pasquale è una giornata di sorrisi, che si riescono a intravedere persino dietro le mascherine indossate da chi scarta un uovo di cioccolato. E anche quest’anno non mancano le foto del mare e delle gite in campagna: sono gli scatti d’archivio più belli e, superata la crisi, torneranno ad alimentare l’album dei ricordi degli italiani.

