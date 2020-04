Coronavirus, in arrivo il nuovo decreto: Italia chiusa fino al 3 maggio. Dal 14 aprile riaprono librerie e cartolibrerie

Era atteso già ieri sera un nuovo collegamento video del premier Giuseppe Conte e l’annuncio di una nuova proroga al lockdown da Coronavirus, la cui scadenza è attualmente fissata per il 13 aprile. L’annuncio del nuovo decreto è atteso dunque per oggi, venerdì di Pasqua. La proroga delle misure di contenimento – e dunque dei limiti alla libertà di movimento e delle chiusure delle attività produttive e commerciali – è fissata in tre settimane, fino al 4 maggio. Una linea rossa all’orizzonte per circa 60 milioni di italiani che cade, in modo non del tutto casuale, non soltanto dopo Pasqua e Pasquetta, ma anche dopo le festività del 25 aprile e del 1 maggio.

Chi riapre dal 14 aprile

Se la preoccupazione dominante del governo è quella di scongiurare a tutti i costi una possibile ripresa dell’andamento della pandemia – da più di una settimana ormai in fase di rallentamento nonostante il numero alto di contagi e morti quotidiani – e quindi di non sciupare il lavoro e i tanti sacrifici fatti finora, ogni giorno si fa sentire con crescente insistenza un’altra preoccupazione: riaprire le attività produttive prima che il conto economico è sociale della chiusura diventi troppo salato.

L’annuncio di una nuova proroga dovrebbe essere accompagnato anche per questo motivo da un piccolo allentamento del lockdown con la riapertura parziale di alcune attività. A partire dal 14 aprile, quindi, potranno tornare in attività librerie e cartolerie, aziende di sostegno all’attività agroalimentare, imprese di silvicoltura. Per il momento la lista è ancora parziale. Ciò che si può dire con più certezza è che sarà una riapertura lenta, graduale e scaglionata.

Sarà fondamentale dunque il contributo di Regioni e Comuni per far sì che le riaperture tengano conto dell’andamento delle curve epidemiche nei vari territori. Si parla anche della possibilità di creare una task force composta da sindacati e scienziati per decidere quali industrie e imprese riaprire. Essenziale è che ciò avvenga nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza e per questo bisognerà valutare caso per caso.

Una riapertura totale, come più volte è stato scritto e detto, appare per ora fuori portata in un momento in cui non ci sono un numero di test-kit e di tamponi sufficienti per prevenire la creazione di nuovi focolai. Prepariamoci dunque a rimanere in casa ancora per qualche settimana.

