Coronavirus, tutte le notizie della notte: in Usa 2100 morti in 24 ore, mai così tanti. Più di 100mila le vittime nel mondo

Sono più di 100mila i morti nel mondo per il Coronavirus. Quasi 1 milione e 700mila le persone colpite, secondo i dati della John Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguito da Spagna e Italia.

Nelle ultime 24 ore altre 2.100 sono morte negli Stati Uniti per il Coronavirus, mai così tanti. Il bilancio delle vittime sale così a 18.693. Mentre le persone colpite superano il mezzo milione: sono 500.399. La contea di Los Angeles ha deciso di prolungare le misure restrittive per contenere il contagio fino al 15 maggio. Anche San Francisco proroga le misure fino al 3 maggio.

Donald Trump ha pubblicato il decreto per offrire assistenza all’Italia per far fronte all’emergenza. Nel documento del presidente Usa si fa riferimento all’Italia come uno degli “alleati più stretti e di vecchia data” degli Stati Uniti, un’Italia alla quale il Coronavirus ha reclamato più di 18.000 vite umane, ha spinto – si legge nel testo – il sistema sanitario vicino al collasso e che minaccia di far scivolare l’economia in una profonda recessione.

L’Argentina ha deciso di estendere la quarantena fino al 26 aprile. Secondo i dati ufficiale le persone contagiate nel Paese sono 1.975, di cui 82 morte. In Bolivia la città di Santa Cruz della Sierra sarà militarizzata a causa del mancato rispetto da parte della popolazione delle misure restrittive. Commentando la decisione di militarizzare Santa Cruz della Sierra, il ministro dello Sviluppo produttivo, Wilfredo Rojo, ha detto: «Siamo in guerra con un nemico invisibile. E siccome siamo in guerra, non discuteremo, i cittadini in tempo di guerra obbediscono soltanto». In Uruguay tra le misure che saranno adottate per combattere la pandemia anche l’obbligo di mascherine per chi viaggia sui trasporti pubblici. Secondo i dati ufficiali sono 494 le persone contagiate nel Paese, sette i morti.

Migliorano le condizioni del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Il premier britannico, dopo esser stato dimesso dalla terapia intensiva per esser seguito in un reparto post-intensivo, ha ripreso a camminare. A renderlo noto è il portavoce di Downing Street.

