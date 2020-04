Il bollettino del 10 aprile

Con 570 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 18.849. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli i nuovi positivi sono 1.396, per un totale di 98.273. Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 53.495 tamponi: il totale è di quasi un milione. I casi totali sono ora 147.577 , con un incremento di 3.951 in un giorno (ieri erano 143.626 e l’incremento di 4.204).

I pazienti dimessi sono in totale 30.455, con 1.985 persone guarite nelle ultime 24 ore (un dato che resta sostanzialmente stabile). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.242 (-157 da ieri), di cui 3.497 in terapia intensiva (-108 da ieri). Quest’ultimo dato continua a calare per il quinto giorno consecutivo. Aumentano a 66.534 le persone in isolamento domiciliare, contro i 64.873 di ieri.

