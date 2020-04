Continuano a diminuire i pazienti ricoverati e aumentano i letti disponibili in terapia intensiva anche a fronte di un continuo aumento nei tamponi: +10.839 rispetto a ieri

Il bollettino del 17 aprile

Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 17 aprile, la regione più colpita d’Italia registra 243 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 231 di ieri. Rispetto a ieri ci sono stati +1.041 nuovi casi di positività (ieri erano +941), per un totale di 64.135 (ieri era 63.094).

I dati arrivano a fronte di 243.513 tamponi eseguiti (+10.839 nelle ultime 24 ore, ieri erano 232.674 ). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 971 (-61 rispetto a ieri quando erano 1.032), i ricoverati sono 10.627 (-729 rispetto a ieri quando erano 11.356).

