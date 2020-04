Coronavirus, tutte le notizie della notte – Record di morti negli Usa: 4.591 in 24 ore. Trump: «È il momento di riaprire». Wuhan rivede al rialzo il bilancio delle vittime

Trump: «Tre fasi, un passo dopo l’altro, non tutti insieme». Polemiche sull’affidabilità dei dati forniti in Cina durante l’emergenza. Il Fmi approva un finanziamento per il Pakistan

Sono oltre 2.100.000 i casi confermati di Coronavirus a livello mondiale, stando agli gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha superato quota 140mila. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito, a seguire la Spagna e l’Italia.

Usa

EPA/JIM LO SCALZO | Un’immagine del Baltimore Convention Center nel, Maryland, Usa

Mai così alto dall’inizio della pandemia. Il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti raggiunge il picco di 4.591 in 24 ore. Questo l’ultimo bilancio emerso da un’analisi condotta dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Alle 20 ora locale – le 4 del mattino in Italia, i morti registrati sono stati oltre 4.500 in 24 ore. Il record precedente era di 2.569 morti.

Trump: «Ripartenza in 3 fasi, è il momento»

EPA/Chris Kleponis / POOL | Washington, DC, Usa

Il capo della Casa Bianca prevede di mettere a punto un’apertura in tre fasi così da far ripartire l’economia americana. Nell’ultimo appuntamento con la stampa Donald Trump ha presentato il suo piano per riaprire l’America: «Tre fasi, un passo dopo l’altro, non tutti insieme», ha spiegato Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno «superato il picco» nell’andamento della pandemia. Dunque ha invitato gli Stati a lavorare insieme. «Sulla base dei dati disponibili possiamo iniziare il prossimo fronte della nostra guerra, quello che chiamiamo la Riapertura dell’America», ha detto Trump. Nei progetti del presidente, saranno i governatori dei singoli Paesi americani a decidere i tempi della riapertura e il governo federale provvederà all’assistenza necessaria.

Poi ha evidenziato ancora una volta l’importanza di applicare restrizioni a viaggi e limiti agli ingressi: «Mentre iniziamo a riaprire dobbiamo vigilare affinché venga bloccato l’ingresso del virus dall’estero. I controlli ai confini, le restrizioni sui viaggi e le altre limitazioni sugli ingressi sono più importanti che mai». Quanto al bilancio definitivo delle vittime, il presidente ha commentato: «Ci aspettiamo meno morti per Coronavirus rispetto anche alle più ottimistiche previsioni».

Cina

EPA/ROMAN PILIPEY | Passeggeri in arrivo da Wuhan

Wuhan, primo focolaio del Covid-19, ha rivisto a sorpresa i numeri di contagi e morti aumentandoli, rispettivamente, di 325 unità a 50.333 e di 1.290 unità a 3.869 totali. Stando a quanto riportano i media locali, il quartier generale municipale impegnato nella prevenzione e controllo del virus ha spiegato che la «revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti». La mossa è destinata ad alimentare ulteriormente le polemiche sull’affidabilità dei dati forniti nel corso di tutta l’emergenza sanitaria in Cina.

Nel primo trimestre, contrazione del Pil del -6,8%

Il Pil della Cina crolla nel primo trimestre del 6,8%, accusando il primo dato negativo dal 1992, anno di avvio delle statistiche su base trimestrale, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. A renderlo noto è l’Ufficio

nazionale di statistica, secondo cui la variazione congiunturale è pari al -9,8%. Le previsioni medie degli analisti erano di contrazioni, rispettivamente, del 6,5% e del 9,9%. Sul mese di marzo, le vendite al dettaglio sono crollate oltre le attese, segnando un tonfo annuo del 15,8%. Il dato registra un miglioramento dal -20,5% di gennaio-febbraio, ma anche un peggioramento sul -10% stimato in media dagli analisti.

Il Fmi approva un finanziamento per il Pakistan

EPA/SULTAN DOGAR | Abbottabad, Pakistan

Il Fmi approva un finanziamento d’emergenza da 1,38 miliardi di dollari a favore del Pakistan per far fronte all’emergenza Coronavirus. I fondi, mette in evidenza il Fmi, aiuteranno il paese ad aumenti della spesa mirati e temporanei per contenere l’epidemia e limitarne l’impatto sull’economia.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: